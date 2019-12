Idylle, wenig Jobs: Das war einmal, sagen die sich um Ex-Görlitzer Bemühten. Jetzt gebe es Perspektiven. Foto: dpa/Arno Burgi

Mutter, Vater, Kind und Kegel - alle sollen sie kommen: Der Landkreis Görlitz startet eine deutschlandweite »Rückrufaktion ins Unbezahlbarland«. »Wir laden drei Familien mit Wurzeln in der Region zu einem Schnupperwochenende ein und wollen ihnen damit wieder Lust auf die Region machen«, sagt Projektkoordinator Ingo Goschütz. Interessierte können sich bis Ende Dezember für die ungewöhnliche Rückkehrerinitiative der sächsischen Stadt bewerben. Auch Freunde und Verwandte sind aufgerufen, ehemalige Görlitzer für den Ausflug in die alte Heimat anzumelden - ins unbezahlbar schöne Land.

So spaßig die Aktion klingt, so ernst ist der Hintergrund. In den vergangenen 30 Jahren hätten gerade junge Menschen die Region wegen Ausbildung, Studium oder auf der Suche nach Arbeit verlassen. »Damals war alles rar, heute gibt es im Landkreis Görlitz coole Jobs, kurze Wege, Natur, Kultur, alte Freunde und vielleicht die Großeltern in der Nähe«, sagt Go...