Scharfe Kritik an drei Jahren Sammelabschiebungen von Asylsuchenden nach Afghanistan äußerten am Donnerstag Pro Asyl und der Bayerische Flüchtlingsrat in München. »Afghanistan ist das unsicherste Land der Welt«, so Pro-Asyl-Sprecher Bernd Mesovic. Die Taliban seien landesweit präsent, die Landwege unsicher. Für Stephan Dünnwald vom Flüchtlingsrat hätten die Sammelabschiebung vor allem den Zweck, die in Deutschland lebenden Flüchtlinge zu verunsichern und nach außen eine abschreckende Wirkung zu erzielen. Seit 2016 zählten die beiden Hilfsorganisationen 30 Sammelabschiebungen nach Afghanistan per Charterflug mit insgesamt 800 Personen, die Hälfte davon aus Bayern.

Wer abgeschoben werde, sei dabei teilweise willkürlich, so Flüchtlingsratsprecher Dünnwald. Oft würde den Betroffenen das Handy abgenommen, so dass sie keine Möglichkeit hätten, etwa einen Anwalt zu informieren. Dabei gebe er klare Gründe gegen Abschiebungen wie zum Beispiel p...