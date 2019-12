Berlin. Hetze und Stress belasten einer Studie zufolge die Arbeitnehmer in Deutschland. Die Situation bessere sich seit Jahren nicht, sagte der DGB-Vorsitzende Reiner Hoffmann am Donnerstag in Berlin bei der Vorstellung des diesjährigen DGB-Index »Gute Arbeit«. Drei Viertel der Betriebe führten die Belastungsanalysen zum Schutz der Gesundheit gar nicht erst durch, die das Arbeitsschutzgesetz vorsehe. Hoffmann forderte die Bundesregierung auf, der Forderung der Gewerkschaften nach einer Anti-Stress-Verordnung nachzukommen. Arbeitnehmervertretungen empfahl er, Missstände bei den Behörden zu melden.

Laut dem diesjährigen Index »Gute Arbeit« geben 53 Prozent der Arbeitnehmer an, sich häufig gehetzt zu fühlen. Jeder Vierte sagt, die Arbeit ...