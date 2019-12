Foto: Visum/The Image Works

Berlin. Preisfrage: Wie geht es mit der Ölindustrie weltweit weiter, wenn doch Autos irgendwann nicht mehr von Verbrennungsmotoren angetrieben sowie Heizenergie und Strom fossilfrei erzeugt werden? Die eher schlechten Aussichten bringen selbst das Ölkartell OPEC in die Bredouille. Bei der am Donnerstag begonnenen Ministertagung der 14 OPEC-Staaten in Wien ist von schwierigen Verhandlungen die Rede. Zu der Runde sollen sich am Freitag noch zehn Kooperationspartner, wie die Ölgroßmacht Russland, hinzugesellen. Umstritten ist, ob die noch bis End...