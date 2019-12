Materialtest mit der Axt. Foto: Flachglas MarkenKreis GmbH

Museen stecken in einer Zwickmühle. Einerseits wollen sie ihre Schätze den Besuchern im besten Licht präsentieren. Doch andererseits müssen die Ausstellungsstücke sowohl vor Diebstahl und Vandalismus geschützt werden als auch vor schädlichen Umwelteinflüssen. In vielen Fällen ist die Lösung eine Vitrine aus Glas. Glas? Das spröde und leicht zerbrechliche Material hat seit seiner Erfindung in der Antike etliche Metamorphosen durchgemacht.

Schon die Glasscheiben der heutiger Mobiltelefone sind um einiges bruchfester als Fensterscheiben. Das verdanken sie einer chemischen Behandlung, bei der an der Glasoberfläche die kleineren Natrium- gegen größere Kaliumionen ausgetauscht werden. Dadurch entstehen Spannungen im Material, Kratz- und Bruchfestigkeit sind um ein Vielfaches höher als bei gewöhnlichem Flachglas. Doch als Einbruchsicherung oder gar gegen Beschuss genügt das nicht.

Dazu sind in der Regel mehrschichtige Verglasungen n...