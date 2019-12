Mit einer Demonstration wollen die Jugendlichen an den 11. Jahrestag des Todes eines Teenagers erinnern, der bei Unruhen von Polizisten erschossen worden war. Foto: dpa/Angelos Tzortzinis

Athen. Am Freitag, dem elften Todestag des damals 15-jährigen Alexandros Grigoropoulos, der von Polizeikugel in Athen getötet worden war, sind wieder Tausende Schüler und Studenten in Griechenland auf die Straße gegangen. Aus Angst vor Ausschreitungen hatte die Polizei starke Einheiten vor allem in Athen und der Hafenstadt Thessaloniki zusammengezogen. Die Demonstrationen verliefen nach Berichten der Staatsrundfunk (ERT) friedlich. Am Abend seine weitere Proteste geplant und die Polizei bleibe alarmiert, hieß es.

Neuer Widerstand in Athen birgt Hoffnung

Linke und Studierende wehren sich gegen Polizeiaufmarsch an Universität

Nach den tödlichen Schüssen war die griechische Hauptstadt im Dezember 2008 von einer massiven Jugendrevolte erfasst worden. Die Schäden gingen nach Schätzungen der Regierung damals in die dreistellige Millionenhöhe. Der Schütze war zunächst zu einer lebenslänglicher Haft verurteilt worden. Das Strafmaß wurde später von einem Berufungsgericht auf 13 Jahre verringert. Inzwischen ist er wegen guter Führung auf freiem Fuß. dpa/nd