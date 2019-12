Foto: mauritius_images

Stress belastet und kann Körper und Seele krank machen, das haben neue Studien des DGB und der Krankenkasse BKK diese Woche einmal mehr belegt. Ständiger Leistungsdruck heizt aber auch die Feindseligkeit in Betrieb und Büro an: Wenn Beschäftigte innerlich beginnen, Arbeitszeitkonten der Kollegen anzulegen - die sich einen »faulen Lenz« machen (Mittagspause), »mal wieder wegducken« (Überstunden), die »Privilegien« genießen (etwa im Homeoffice arbeiten) oder schon wieder früher los müssen (zur Kita) und schon zwei mal (!) in diesem Jahr krank waren. Wissenschaftlich formuliert: »In einer Arbeitsumwelt, in der Ressourcen fehlen und/oder ein hohes Stresslevel besteht, ist das Auftreten von Konflikten und die Entstehung von negativen Teamprozessen wahrscheinlicher«, heißt es in einem Beitrag im aktuellen BKK-Gesundheitsreport über Teamarbeit, soziale Konflikte und Mobbing. Hauptursache von Arbeitsstress ist Personalmangel. Dennoch wenden si...