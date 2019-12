Durch die schillernde Verkleidung mit Motiven aus Flora und Fauna präsentiert sich die bisher eher schmucklose Treppe in neuem Gewand. »Das Mosaik ist sensationell geworden«, sagte Ex-Oberbürgermeister Bernhard Matheis. Das Wandbild verläuft über mehrere Ebenen. In mehr als 10 000 Stunden wurden tausende Keramikfliesen in einem Atelier zu Teilchen zwischen sechs und zwölf Millimetern verarbeitet. Ende September begann die Montage der einzelnen Fliesenelemente mithilfe von Zweikomponentenkleber. Die auf einer Fläche von fast 70 Quadratmetern verbauten Stücke wiegen zusammen rund zwei Tonnen.

»Wer das Glück sehen will, sollte sich dieses Mosaik anschauen«, sagte ein Passant. Mit dem Mosaik will Pirmasens nicht nur das Stadtbild verschönern, sondern auch auf das Artensterben hinweisen. »Immer mehr Vögel schaffen es nicht, sich dem raschen Tempo des Klimawandels anzupassen, wie Forscher herausgefunden haben«, so die Organisatoren.