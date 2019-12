Die indigene Bevölkerung Perus stand im Fokus der Zwangssterilisierungen des repressiven staatlichen Geburtenkontrollprogramms Ende der 90er Jahre. Foto: Knut Henkel

Victoria Vigo strahlt zufrieden. Mit dem Brief, der vor ihr auf dem Küchentisch liegt, hatte sie nicht gerechnet. »Am 9. Dezember wird der Staatsanwalt die Anklage verlesen. Endlich müssen sich Alberto Fujimori, die Gesundheitsminister der damaligen Zeit und weitere Politiker dafür verantworten, was sie uns angetan haben«, sagt sie mit fester Stimme. Die 55-jährige Peruanerin macht kein Hehl aus ihrer Genugtuung nach 23 Jahren des Beharrens, endlich einen Schritt weiter zu sein: nach mehreren Prozessen, unzähligen Demonstrationen und Treffen mit Anwälten sowie zahllosen Schreiben an die peruanischen Ermittlungsbehörden. »Das hier könnte der Durchbruch sein. Der erste Schritt, um Abertausenden Frauen, die das Gleiche wie ich oder Schlimmeres durchgemacht haben, endlich Gerechtigkeit wiederfahren zu lassen«, sagt sie mit bebender Stimme.

