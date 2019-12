Dinah Eckerle verschwand nach dem WM-Coup der deutschen Handballerinnen gegen die Niederlande in einer Jubeltraube. Dank ihrer überragenden Torfrau landete die Auswahl des Deutschen Handballbundes (DHB) zum Auftakt der Hauptrunde am Sonntag gegen den WM- und EM-Dritten einen überraschenden 25:23-Sieg und darf nun in Japan sogar vom ersten Halbfinale seit dem Bronze-Gewinn im Jahr 2007 träumen. »Wir haben mutig gespielt und verdient gewonnen. Unsere Abwehrleistung war Wahnsinn«, lobte Bundestrainer Henk Groener und kündigte an: »Wir werden den Sieg ein kleines bisschen feiern.«

Mit 5:1 Punkten übernahm das DHB-Team sogar die Tabellenspitze seiner Hauptrundengruppe vor den Niederlanden und Rekordeuropameister Norwegen (beide 4:2). Gegen Serbien (2:4) reicht am Montag nun schon ein Remis, um mindestens das Spiel um Platz sieben zu erreichen. Dieser sichert definitiv die Teilnahme am Olympiaqualifikationsturnier im März 2020. »Wir sind dies...