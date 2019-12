Knapp 74 Jahre dauert es noch, bis das letzte Schwimmbad dicht macht. Wenn wie bisher in Deutschland auch weiterhin pro Jahr 80 Schwimmbäder schließen, dann wird der Tag kommen, an dem der letzte Stöpsel aus einem hellblauen Beckenboden gezogen ist. 74 Jahre, das dauert freilich noch etwas. Lange genug, dass die Politik ohne Weiteres den Kopf in den Sand, pardon, unter Wasser halten kann, ohne dass das Problem sichtbar ausgeufert wäre, wenn sie ihn wieder herauszieht. Auch der Badegast erkennt an »seiner« Halle kaum, wenn das gesamtdeutsche Schwimmvergnügen sich wieder um eine statistische Bahnlänge dem Tag X nähert. Die Deutsche Lebensrettungsgemeinschaft jedoch warnt, schon jetzt könne nicht einmal mehr jeder zweite Grundschüler schwimmen. Und fordert Hilfe bei dieser öffentlichen Daseinsvorsorge. Diese ist hier wortwörtlich gemeint. Als Schutz vor Ertrinken. Und es ist wenig tröstlich, dass dies in einem Schwimmbad immer unwahrscheinlicher wird. uka