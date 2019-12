Unwetter mit fünf Meter hohen Wellen suchten Ende November die Marshallinseln heim. Foto: AFP/Hilary Hosia

Es ist keine zwei Wochen her, dass auf den Marshallinseln wieder Wasser durch Häuser, Keller, Straßen lief. »Direkt bevor ich nach Madrid kam, habe ich heftigen Seegang mit durchschnittlich fünf Meter hohen Wellen erlebt«, berichtet Carlon Zackhras auf der Weltklimakonferenz in der spanischen Hauptstadt. Der junge Mann hat gerade diesen Sommer die Highschool auf dem Atoll Kwajalein der Marshallinseln beendet. Jetzt sitzt er auf einem Podium in Madrid und berichtet für Fridays for Future von den Klimawandelfolgen in seiner Heimat.

Die Flutwellen im November waren nicht die höchsten, die der Inselstaat im Pazifik je erlebt hat. Dessen Atolle liegen aber an den meisten Stellen nicht einmal zwei Meter über dem Meeresspiegel - fünf Meter hohe Wellen sind also gefährlich. »200 Menschen mussten ihr Zuhause verlassen«, erzählt Zackhras. Die Schäden waren glücklicherweise »nur« moderat. Außerdem sind die Marshallinseln versichert. Ein Projekt, das die Bundesregierung am Montag am Rande der Klimakonferenz vorgestellt hat, soll solche Versicherungen mehr Ländern im globalen Süden zugänglich machen.

Was Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) dabei freuen wird: Deutschland könnte mit seiner Initiative Gewinne machen. Das primäre Ziel ist allerdings ein anderes: Klimarisiken sollen von armen Ländern auf Versicherungskonzerne übertragen werden. Denn in Entwicklungsländern sind weniger als fünf Prozent der Menschen gegen Naturkatastrophen versichert. Das deutsche Entwicklungsministerium kündigte nun »den Beginn eines Risikotransfers in großem Stil« an - »von Entwicklungsländern zu den internationalen Rückversicherungsmärkten«. Dazu beteiligt sich Deutschland mit 25 Millionen Euro am Natural Disaster Fund (NDF). Dieser wurde im vergangenen Jahr von Großbritannien ins Leben gerufen und ebenfalls mit 25 Millionen alimentiert. Außerdem beteiligt sich der Versicherungskonzern Hannover Re mit 50 Millionen Euro.

Der Fonds funktioniert wie eine normale Rückversicherung, bei der sich Versicherungen, aber auch Regierungen oder humanitäre Organisationen gegen Naturkatastrophen versichern können. Neu ist allerdings, dass die Versicherungsnehmer keine konkreten Schadensfälle nachweisen müssen. Es reichen zum Beispiel meteorologische Daten, die zeigen, dass eine Insel von einem Wirbelsturm getroffen wurde. Anschließend schüttet die Versicherung sofort Geld an deren Bewohner oder an eine Hilfsorganisation aus. Es handelt sich daher um eine »Parametrische Wetterversicherung«. Die neue Initiative ist Teil des Insuresilience-Programms der G20-Staaten, mit dem bis zum Jahr 2025 insgesamt 500 Millionen Menschen gegen Naturkatastrophen versichert werden sollen.

Mit der Beteiligung am NDF wird Deutschland im Grunde ein nach Gewinn strebendes Rückversicherungsunternehmen, denn die Versicherungsnehmer müssen natürlich eine Prämie bezahlen. Und wenn für die Hannover Re ein Gewinn anfällt, dann auch für Deutschland, denn alle NDF-Teilhaber »sind ›im gleichen Boot‹«, wie Henning Ludolphs von der Hannover Re sagt. Die zu zahlenden Prämien werden ihm zufolge eine »große Bandbreite von vielleicht zwei bis 15 Prozent« der maximal versicherten Schadenssumme haben. Wie bei jeder anderen Versicherung gelte auch beim NDF: »Je höher das Risiko, desto höher die Prämie.«

Die Reaktion der Umweltorganisationen auf die deutsche NDF-Beteiligung ist zweigeteilt. »Wir begrüßen die Ankündigung der Bundesregierung, Klimarisiken in armen Ländern finanziell abzufedern«, sagt Sabine Minninger vom Hilfswerk Brot für die Welt. »Gerecht wäre es aber eigentlich, wenn die Industriestaaten die Prämien komplett übernehmen würden. Sie haben die Klimakrise zum allergrößten Teil verursacht.« Harjeet Singh von der Hilfsorganisation Actionaid kritisiert hingegen das NDF-Modell: »Damit hilft man einfach Versicherungskonzernen beim Markteintritt in Entwicklungsländern.« Versicherungen würden aber nicht gegen den steigenden Meeresspiegel helfen.

Einig sind sich Minninger und Singh hingegen in einem anderen Punkt. Die Entwicklungsländer fordern in Madrid, dass ein Fonds geschaffen wird, der für Verluste und Schäden infolge des Klimawandels aufkommt. Dies wollen insbesondere Australien und die USA, aber auch die meisten anderen Industriestaaten verhindern.