Zum Einkaufen mal schnell nach Polen – beim Bezahlen sollte man jedoch einiges beachten. Foto: dpa/Patrick Pleul

Was Verbraucher beim Bezahlen und Umtausch von Geld im Nachbarland beachten müssen, erklärt Dr. Katarzyna Guzenda, Leiterin des Deutsch-Polnischen Verbraucherinformationszentrums der Verbraucherzentrale Brandenburg (VZB).

Wie kann ich Polen zahlen?

Polen gehört noch nicht zu den Euroländern, dort kann man grundsätzlich nur mit Zloty zahlen. In den Grenzregionen nehmen viele Geschäfte die Zahlungen auch in Euro entgegen. Das ist jedoch eine freiwillige Entscheidung des jeweiligen Händlers. In der Regel ist dann der Umtauschkurs eher ungünstig.

Wo kann ich am besten Geld umtauschen?

Bargeld können Sie in einer Wechselstube in Polen umtauschen, auf Polnisch »Kantor« genannt....