Modernisierungen am Haus

44 Prozent des Stromverbrauchs in Deutschland wurden im ersten Halbjahr 2019 aus Wind, Sonne und anderen regenerativen Energien gedeckt. Das zeigen Zahlen des Bundesverbands der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW). Damit erreicht der Ökostrom-Anteil einen neuen Halbjahresrekord.

»Ab 2020 müssen alle Neubauten einen Energieverbrauch nahe null aufweisen, bis 2050 soll der gesamte Gebäudebestand klimaneutral sein. Das heißt, dass Häuser die Restenergie, die sie verbrauchen, aus erneuerbaren Energiequellen beziehen«, so Sven Schüler von der LBS. Ein Ziel, zu dem auch die junge Generation als Eigentümer von Morgen einen nachhaltigen Beitrag leisten kann. Immerhin möchte ein Drittel der 14- bis 29-Jährigen laut Trendindikator von Kantar TNS in den nächsten zehn Jahren Eigentümer werden. Für den Traum vom klimaschonenden Zuhause sollte allerdings frühzeitig gespart werden. Schließlich gehören die eigenen vier Wände zu den größten Investitionen im Leben.

27 Prozent des Primärenergiebedarfs in Deutschland entfällt auf Gebäude, so die Deutsche Energie-Agentur. Fast 70 Prozent der im Haushalt verbrauchten Energie wird zum Heizen verwendet, weitere 14,4 Prozent für die Warmwasserbereitung.

