Allgemein kann man sagen, dass der Arbeitgeber in der Arbeitszeit jederzeit ein Personalgespräch anordnen kann. Er ist frei in der Entscheidung, wie er es durchführt, erklärt Alexander Bredereck, Fachanwalt für Arbeitsrecht in Berlin.

Dabei gilt fast alles als Personalgespräch. Erklärt ein Arbeitgeber dem Mitarbeiter, dass seine Leistung abgefallen ist, sei das im Grunde genommen ein Personalgespräch. Im üblichen Sprachgebrauch werden aber als Personalgespräche eher grundsätzlichere, umfassendere Gespräche zwischen Vorgesetztem und Mitarbeiter verstanden, die vorher angekündigt werden müssen. Agenturen/nd