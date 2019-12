Die Flut an Weihnachtspaketen nimmt Jahr für Jahr zu. So rechnet die Deutsche Post diesmal mit rund elf Millionen Paketen pro Tag. Foto: dpa/Rolf Vennenbernd

In diesen Wochen vor dem Weihnachtsfest werden deutlich mehr Pakete zugestellt als im Jahresdurchschnitt. Die Paketdienste müssen bis zu 50 Prozent mehr Sendungen ausliefern. Das verteuere die Zustellung erheblich, begründete Peter Rey vom Paketdienst DPD den Schritt. So verlangt DPD nach Angaben des Unternehmenssprechers von Geschäftskunden in der Regel rund 75 Cent mehr pro Paket.

Auch der Konkurrent Hermes erhebt zwischen Anfang November und Ende Dezember einen sogenannten »Peak-Zuschlag« - für Pakete, aber auch für Retouren. Die Höhe werde ind...