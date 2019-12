Wie jetzt bekannt wurde, verstarb in Berlin am 27. November, wenige Tage vor seinem 88. Geburtstag, der Historiker Klaus Drobisch. Der gebürtige Leipziger und gelernte Buchdrucker absolvierte von 1951 bis 1953 die Arbeiter-und-Bauern-Fakultät Leipzig und studierte anschließend Geschichte. Es folgten über drei Jahrzehnte produktive Forschung, vorwiegend an der Akademie der Wissenschaften der DDR, wo Drobisch bald zu den führenden Faschismusforschern der DDR zählte. Sein Leben...

Warum endet dieser Text denn jetzt schon? Mittendrin? Ich möchte den Artikel gerne weiterlesen! Um den ganzen Artikel zu lesen, haben Sie folgende Möglichkeiten: Haben Sie bereits ein Online- oder Kombi-Abo? Dann loggen Sie sich einfach ein. Wenn nicht, probieren Sie doch mal unser Digital-Mini-Abo: Wenn Sie ein Abo haben, loggen Sie sich ein: Benutzername* Passwort* Mit einem Digital-, Digital-Mini- oder Kombi-Abo haben Sie, neben den anderen Abo-Vorteilen, Zugriff auf alle Artikel seit 1990.