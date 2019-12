Schweringen. Die umstrittene frühere »Hakenkreuz-Glocke« im niedersächsischen Schweringen erhält von zwei Nürnberger Künstlern eine neue Inschrift. Zudem werden die Künstler Hannes Arnold und Klaus-Dieter Eichler am Fuße des Kirchturms eine quaderförmige Skulptur schaffen, die Besucher auf die oben hängende Glocke hinweist. »Nichts von der Geschichte wird verleugnet oder in einen früheren Zustand zurückgeführt«, betonte Eichler am Montag am Rande eines Informationsabends in der Schweringer Kreuzkirche. Dort wurde der Entwurf des Ateliers »Arnold+Eichler« öffentlich präsentiert.

Die beiden Nürnberger hatten einen Künstler-Wettbewerb ...