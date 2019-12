Dank Klimaprämie ist eine soziale und faire CO 2 -Bepreisung möglich, sagt DIW-Ökonomin Claudia Kemfert

Dinos mit großem Maul Klimaschutzgegner wollen, dass in Sachen Klima alles beim Alten bleibt. Das wäre fatal.

Es setzt den Rahmen für die angestrebte Entwicklung und muss in den kommenden Jahren mittels Detailmaßnahmen sowie in den Staatsetats umgesetzt werden. Eine besondere Rolle soll der aus unabhängigen Experten bestehende Klimarat spielen. Das personell und finanziell gestärkte Gremium soll neue Initiativen vorschlagen und jährlich bewerten, ob sich die Politik auf dem rechten Pfad befindet. Alle fünf Jahre muss die Regierung neue Pläne für die kommenden zehn Jahre vorlegen. Sanktionen für verfehlte Ziele sind allerdings nicht vorgesehen.

Da jedes Gesetz geändert werden kann, werden alle künftigen Regierungen verpflichtet, sich an den Zielen zu orientieren. Ohnehin dürfte die Halbwertszeit hoch sein, da alle Parteien mit Ausnahme der neoliberalen Venstre, die um Dänemarks Wirtschaftskraft bangt, sowie der rechtspopulistischen Neuen Bürgerlichen das Klimagesetz unterstützen.

Gehört auch in Dänemark dazu: Junge Menschen nehmen Ende November an einer Demonstration für mehr Klimaschutz und eine Abkehr von übermäßigem Konsum über den Strøget, die große Einkaufsmeile Kopenhagens teil.

