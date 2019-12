Oh, fuck-wank-bugger-shitting-arse-headed-hole«, flucht der alternde Rockstar mit dem etwas schütteren blonden Haar, nachdem er sich bei der Aufnahme im Tonstudio erneut im Text vertan hat. Die Tirade aus kaum übersetzbaren, dafür aber umso unschicklicheren Kraftausdrücken ist am Anfang des britischen Weihnachtsfilmklassikers »Tatsächlich ... Liebe« aus dem Jahr 2003 zu hören. Ausgestoßen wird sie von dem Schauspieler Bill Nighy. Die Rolle des abgehalfterten Rockmusikers Billy Mack spielte der Londoner als unverbesserliche Rampensau und feierte damit seinen Durchbruch im Kino - mit Anfang fünfzig, einem Alter, in dem andere bereits Großväter spielen.

Bis heute wird der schlaksige Schauspieler auf diesen Part angesprochen, auf der Straße in London, New York oder anderswo in der angelsächsischen Welt. Der Ruhm des fiktiven Rocksängers, den er in dem genannten Film spielte, hat ihn sogar schon einmal vor einer Zollkontrolle an der Gr...