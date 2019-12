Schriftsteller Peter Handke (l.) erhält den Nobelpreis von König Carl XVI. Gustaf von Schweden. Foto: dpa/Henrik Montgomery

Stockholm. Der österreichische Schriftsteller Peter Handke hat den diesjährigen Literaturnobelpreis verliehen bekommen. Handke erhielt die Auszeichnung am Dienstag aus den Händen des schwedischen Königs in Stockholm. Die Autorin Olga Tokarczuk aus Polen wurde mit dem Literaturnobelpreis für das Jahr 2018 ausgezeichnet. In diesem Jahr werden ausnahmsweise die Literaturnobelpreise für zwei Jahre verliehen, weil die Akademie im vergangenen Jahr infolge eines Vergewaltigungsskandals nicht beschlussfähig war.

Wegen seiner Haltung während der Balkan-Kriege löst Handke bis heute Kontroversen aus. Der Österreicher hatte sich damals pro-serbisch geäußert und den NATO-Krieg gegen das ehemalige Jugoslawien abgelehnt. Kritik löste auch Handkes Rede bei der Beerdigung des vor dem Den Haager Strafrechtstribunal angeklagten einstigen serbischen Staatschefs Slobodan Milosevic 2006 aus. In Stockholm protestierten am Abend zwischen 500 und tausend Demonstranten gegen die Auszeichnung. AFP/nd