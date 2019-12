Im November stimmten die Bürger von Bougainville über die Unabhängigkeit von Papua-Neuguinea ab. Als das Ergebnis am Mittwoch in der Provinzhauptstadt Buka bekannt gegeben wurde, hatte sich eine große Menschenmenge versammelt, die in Applaus und Jubel ausbrach, als sie die Zahlen hörte: Fast 98 Prozent der rund 180 000 Wahlberechtigten stimmten für die Unabhängigkeit. Weniger als zwei Prozent wollten bei Papua-Neuguinea verbleiben und nur mehr Autonomie haben.

Die Insulaner hatten den Traum der Unabhängigkeit bereits seit Langem gehegt. Denn Papua-Neuguinea ist nicht der erste Staat, der sich das rohstoffreiche Inselparadies, das rund 1500 Kilometer nordöstlich von Australien liegt, einverleibt hat. Um 1900 stand Bougainville, das seinen Namen dem französischen Forscher Louis Antoine de Bougainville verdankt, noch unter deutscher Verwaltung, 1...