Geht es für Jeremy Corbyn hoch hinaus oder folgt der tiefe Fall? Foto: dpa/PA Wire/Joe Giddens

Das Unterhaus gilt seit dem Gezerre um den EU-Austritt Großbritanniens als Ort heillosen Zanks. Nun wird um die Sitzverteilung im Parlament gestritten. An diesem Donnerstag wählen die Briten ihre neuen Unterhausabgeordneten. Klarer Favorit ist Premierminister Boris Johnson. Er liegt in den Umfragen mit seinen konservativen Tories deutlich vorne.

Nun kommt es jedoch nicht auf angekündigtes Wahlverhalten, sondern auf tatsächlich abgegebene Stimmen an. Fast zwei Millionen Briten unter 35 Jahren haben sich neu in die Wählerlisten eintragen lassen, das sind 40 Prozent mehr als 2017. Und in dieser Altersgruppe führt Labour deutlich. Schwarze und andere Minderheiten sind nicht gesondert untersucht worden. Doch auch unter ihnen steht bekanntlich Labour hoch im Kurs.

Beim britischen Mehrheitswahlrecht wählt immer eine Minderheit aus taktischen Gründen, leiht die Stimme etwa an den bestplatzierten Gegner des konservativen Kandidaten. A...