Wahlkampf im beschaulichen Alton in Hampshire, 50 Meilen südwestlich von London Foto: AFP/Adrian Dennis

Zum Schluss waren sie wieder da, die Szenen, die man aus dem letzten Wahlkampf kennt. Vor Tausenden jubelnden Anhängern trat Labour-Chef Jeremy Corbyn am Montag in Bristol auf, am gleichen Tag waren im Londoner Stadtteil Putney mehrere Hundert Aktivisten für die Labour-Partei unterwegs. Auf der Schlussstrecke des sechswöchigen Wahlkampfs ging Labour noch mal in die Offensive - während Boris Johnson in Bedrängnis geriet: Die Notlage im Gesundheitsdienst sorgte für Schlagzeilen, aber der Premierminister zeigte sich kaltherzig und gefühllos. Ein TV-Interview, in dem er sich weigerte, einen Blick auf ein Bild aus einem überfüllten Krankenhaus zu werfen, wurde millionenfach angeschaut.

So haben sich bei Labour doch noch Hoffnungen breitgemacht, dass die Opposition den Wahlkampf drehen kann - so wie 2017. Auch damals vermochte Corbyn Begeisterung auszulösen, während die Tory-Premierministerin Theresa May mit hölzernem Auftreten für Kons...