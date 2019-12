Niemand behaupte, Musik, die in unserer Gegenwart entsteht, habe keinerlei politischen Inhalt mehr und bestünde nur noch aus gefälligen La-La-La-Melodien, gepaart mit Texten, die lediglich allerlei belangloses Blabla bieten. Eine Gruppe britischer Musikerinnen und Musiker hat vor einigen Tagen das Gegenteil bewiesen, indem sie eine Fuge (!) auf das Videoportal Youtube gestellt hat, die den schönen Titel »Boris Johnson is a Lying Shit« trägt, auf Deutsch etwa: »Boris Johnson ist ein lügender Haufen Scheiße«. Der ebenso aussagekräftige wie auf bestechend klare Weise die Realität einfangende Titel des dreiminütigen Musikstücks ist gleichzeitig auch der Text, der den geneigten Zuhörern in schönster polyphoner Mehrstimmigkeit (Sopran, Alt, Tenor, Bass) entgegengeschmettert wird. Diese heute sehr vernachlässigte musikalische Form, die Kunst der Fuge, ließe sich gewiss auch hierzulande wiederbeleben, wo es ja Politiker und Politikerinnen wie Beatrix von Storch gibt. tbl