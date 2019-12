NAFTA-Vertrag wird neu aufgelegt und umbenannt / Einigung nach schwierigen Verhandlungen in letzter Minute

Der Beweis, dass sich Arbeitsbedingungen durch Freihandelsabkommen und damit verschärfter Konkurrenz verbessern lassen, steht indes noch aus. Sicher ist, dass die verschärften Herkunftsregeln in der Autoindustrie zulasten von Zulieferern in Brasilien, Japan oder Deutschland gehen werden.

Durch den Schulterschluss von Republikanern und Demokraten steht einer Ratifizierung in den USA nichts mehr im Wege, Mexiko hat sich seit Jahrzehnten als verlängerte Werkbank der USA eingerichtet und nimmt, was es kriegen kann. Auch Kanada dürfte ratifizieren.

Der Wunsch ist Vater von Andrés Manuel Lopez Obradors Gedanken. Die Neufassung des Nordamerikanischen Freihandelsabkommens (bisher NAFTA, jetzt USMCA) zwischen den USA, Kanada und Mexiko würde den Arbeitern in allen drei Ländern zugute kommen, Entwicklung fördern und auch die Konflikte rund um die Migration zwischen den Ländern senken, meint Mexikos linksorientierter Präsident.

