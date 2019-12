Robert Möritz muss nervös geworden sein, als am Mittwoch das Recherchekollektiv »Sachsen-Anhalt Rechtsaußen« einen Bericht über den CDU-Kommunalpolitiker veröffentlichte. Sowohl sein Facebook- als auch sein Twitterprofil sind gelöscht, doch das kam zu spät. Belege für Verstrickungen in die rechtsextreme Szene waren da längst dokumentiert. Unter anderem geht es um die Teilnahme an einem Naziaufmarsch 2011 in Halle, Tattoos und das aktuelle Engagement des 29-Jährigen für den umstrittenen Verein Uniter.

Ein auf Facebook verbreitetes Foto zeigt Möritz bei einer Spendenaktion in Leipzig. Uniter hatte zum Nikolaustag Beutel mit Hyg...