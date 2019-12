Thorsten Schäfer-Gümbel will vor allem Multimillionäre und Milliardäre zur Kasse bitten / Kommissarischer SPD-Chef: Zusätzliche Gelder für Investitionen nutzen

Am meisten Anklang findet der Vorschlag bei den Anhängern von SPD, LINKEN und Grünen. Auch unter den Anhängern von Union, AfD und der FDP überwiegt der Umfrage zufolge die Zustimmung, eine Vermögenssteuer ist dort aber stärker umstritten. epd/nd

Köln. Knapp drei Viertel der Deutschen (72 Prozent) unterstützen die von der SPD geplante Einführung einer Vermögenssteuer. Ein Viertel (25 Prozent) lehnt dieses Vorhaben dagegen ab, wie eine am Donnerstagabend in Köln veröffentlichte ARD-Umfrage ergab. Die Sozialdemokraten wollen, dass für Vermögen über zwei Millionen Euro eine Abgabe eingeführt wird.

Gedenken an 15-jährigen Alexandros Grigoropoulos, der von Polizeikugeln 2008 in Athen getötet wurde

ndPlus

Ein kleiner aber feiner Teil unseres Angebots steht nur Abonnenten in voller Länge zur Verfügung. Mit Ihrem Abo haben Sie Vollzugriff auf sämtliche Artikel seit 1990 und helfen mit, das Online-Angebot des nd mit so vielen frei verfügbaren Artikeln wie möglich finanziell zu sichern.

Testzugang sichern!