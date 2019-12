Sandy Albahri ist vor fünf Jahren von Damaskus nach Berlin geflohen und engagiert sich in verschiedenen Projekten für Toleranz und gegen Antisemitismus. Foto: nd/Ulli Winkler

Sandy Albahri ist zurzeit voll im Stress. Seit sie im Bachelorstudiengang Soziale Arbeit studiert, hat die 28-Jährige kaum noch eine freie Minute. »Ich bin ständig auf Achse«, sagt sie lächelnd. »Ich habe irgendwie diesen Drang, immer etwas machen zu müssen.« Sandy Albahri ist vor fünf Jahren mit ihrer Familie aus Damaskus nach Berlin gekommen. »Wir sind vor dem Bürgerkrieg und dem Hass in Syrien nach Deutschland geflüchtet«, sagt sie. Auch wenn die junge Syrerin noch nicht so lange in Berlin lebt, fühlt sie sich schon angekommen. Ein Grund dafür ist ihr Engagement in verschiedenen sozialen Projekten in der Hauptstadt. Seit 2015 setzt sie sich für Vielfalt, Verständigung und Toleranz ein und engagiert sich im Kampf gegen Vorurteile und Antisemitismus.

»Man kann Rassismus und Diskriminierung nicht abschaffen, aber gerade in der jungen Generation kann man mit Informationen und Aufklärung eine ganze Menge erreichen«, ist Albahri über...