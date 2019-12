Mit Drohungen, Unterdrückung und Gewalt sei der Adel zu seinem Vermögen gelangt. Trotzdem gehe Georg Friedrich Prinz von Preußen davon aus, das Land Brandenburg schulde ihm etwas für die Enteignungen nach dem Zweiten Weltkrieg in der sowjetischen Besatzungszone. »Wir schulden den alten Herrschern gar nichts«, sagte Jasper Prigge. Der Rechtsanwalt vertritt die LINKE im Streit mit den Hohenzollern. Es gehe um zahlreiche Abmahnungen, um viel Geld, erklärte Prigge beim Parteitag am Sonnabend in Potsdam.

Prigge hatte vorher überlegt, ob er als Anwalt die komplizierte Rechtslage darstellt oder als Genosse eine politische Rede hält. Er entschied sich für die zweite Variante und nannte Georg Friedrich Prinz von Preußen »Georg Friedrich Raffke Prinz von Preußen«. Ziel der Abmahnungen sei es, die Debatte um die Entschädigung »abzuwürgen«, so Prigge.

Politiker und Journalisten werden mit »Maukörben« versehen, rügte der Landtagsabgeordnete Christian...