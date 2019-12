Die Comiclobbyistin Jutta Harms ist tot. Sie starb nach schwerer Krankheit am vergangenen Donnerstag in Berlin im Alter von 57 Jahren. Unter anderem war sie Pressesprecherin und Leiterin des Verlags Reprodukt, Kuratorin, Übersetzerin und Lektorin, »eine Tausendassa«, wie sie 2006 in der »Taz« beschrieben wurde. »Ich sehe mich nicht als Macherin im Off. Wo ich bin, ist nicht das Off« wurde Harms damals zitiert. Sie hat maßgeblich dazu beigetragen, dass Comic in der BRD als eigenständiges künstlerisches Genre akzeptiert ist. nd