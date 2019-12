Die französische Filmschauspielerin Anna Karina ist tot. Sie starb im Alter von 79 Jahren am vergangenen Samstag in Paris an den Folgen eines Krebsleidens. Sie wurde bekannt durch die frühen Filme von Jean-Luc Godard, mit dem sie von 1961 bis 1965 verheiratet war. Sie spielte die Hauptrolle in seinen legendären Filmen »Eine Frau ist eine Frau«, »Die Geschichte der Nana S.« oder »Pierrot le fou«. In letzterem Film sagt sie zu Jean-Paul Belmondo: »Du hast nur Worte fü...

