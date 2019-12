Die S-Bahn will ab Montag auf der S3 Expresszüge einsetzen. Foto: dpa/Jörg Carstensen

Mit dem Fahrplanwechsel an diesem Wochenende gibt es für Pendler und Reisende in Berlin und Brandenburg punktuell Verbesserungen. So bekommen Oranienburg und Elsterwerda Anschluss an den Fernverkehr: Ein Intercity der neuen Linie Dresden-Berlin-Rostock hält dort zunächst zehn Mal am Tag, ab März dann tagsüber im Zwei-Stunden-Takt. Sechs Mal am Tag macht der Fernzug auch Halt in Doberlug-Kirchhain. Von Mai an stoppt der Zug auch am Flughafen Schönefeld, wie die Deutsche Bahn ankündigte.

Eine spürbare Veränderung für alle Fahrgäste in der Region Berlin-Brandenburg gibt es am 1. Januar 2020: Während im Fernverkehr die Preise voraussichtlich sinken, steigen sie für Regionalzüge und im Nahverkehr durchschnittlich um 3,3 Prozent. Der Preis der Umweltkarte AB im Berliner Stadtgebiet ändert sich nicht, allerdings verte...