Auerbach. Gegenseitige Anschuldigungen, Tränen in der Halbzeit und großes Entsetzen nach Abpfiff: Ein Rassismusvorfall sorgt für Wirbel. Die U16-Auswahl des Bundesligisten Hertha BSC hat am Sonnabend das Punktspiel in der B-Junioren-Regionalliga Nordost beim VfB Auerbach nicht fortgesetzt, nachdem nach Angaben der Berliner mehrere Spieler von Hertha »rassistisch beleidigt worden« seien. Auerbach bestreitet die Anschuldigungen.

»Nach Hinweisen beim Schiedsrichter haben wir uns entschieden, das Spielfeld in der 68. Minute beim Stand von 2:0 für uns zu verlassen und das Spiel nicht fortzusetzen, denn wir als Hertha BSC verurteilen Rassismus und Diskriminierung in jeglicher Form«, teilte der Berliner Klub mit. Auch Paul Keuter, Mitglied der Geschäftsleitung von Hertha BSC, schaltete sich ein: »Vielleicht ist diese Maßnahme ein Weckruf, dass wir alle gemeinsam - Spieler, Vereine, Verbände und Fans - endgültig diesem Problem Herr werden. In e...