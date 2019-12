Es ist der größte Deal des Jahres auf dem deutschen Immobilienmarkt: ADO Properties SA will Adler Real Estate AG übernehmen. »Diversifizierung außerhalb Berlins«, das ist für den Wohnungskonzern einer der wichtigsten Beweggründe für die geplante Übernahme des in Norddeutschland engagierten Unternehmens Adler Real Estate. So steht es zumindest in der Präsentation zu dem am Sonntag öffentlich gemachten Vorhaben. ADO gehören derzeit 16 263 ausschließlich in der Hauptstadt gelegene Wohnungen, die zu Maximalrenditen verwertet werden.

Angesichts von Neuvermietungspreisen von bis zu 25,17 Euro pro Quadratmeter nettokalt, die der ADO-Geschäftsbericht 2018 für Friedrichshain-Kreuzberg vermeldete, stellt der geplante Berliner Mietendeckel, der im Frühjahr vom Abgeordnetenhaus verabschiedet werden soll, eine ernsthafte Bedrohung des Geschäftsmodells dar. Um fast ein Drittel schmierte der Aktienkurs in der Folge des im Juni beschlossenen Eckp...