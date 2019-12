Die Messung von CO2-Werten und Temperatur soll effizienteres Lüften ermöglichen. Foto: Stratum/Richard Häusler

»Wow, die haben hier überall LTE auf dem Schulhof!«, zeigen sich Hannes, Paul und Levi erstaunt. An ihrer Schule, weiter draußen in Pankow, dem Robert-Havemann-Gymnasium, hätten sie das nicht, sagen die drei Schüler. Die jungen Energieberater stehen an diesem Nachmittag in einem Klassenraum des Rosa-Luxemburg-Gymnasiums, um sich mit der dortigen Umweltgruppe auszutauschen. »Skill sharing« nennen sie das.

Levi und Hannes sind in der zehnten Klasse und geprüfte Energieberater. Das heißt sie haben eine externe Prüfung durch die Schulleitung und die Bezirksverwaltung anhand des von energyECO entwickelten Schulungskonzepts absolviert. Paul ist in der neunten Klasse und bisher noch Energiemanager. Die drei beraten Schulen und Privathaushalte, wie sie klimafreundlicher und energieeffizienter werden können.

An dem Projekt, das inzwischen eine »Schüler-Aktiengesellschaft« geworden ist, sind Jungen aus allen Altersstufen beteiligt, Mäd...