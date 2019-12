Der »Sportler des Jahres« Niklas Kaul will sich die vielen Ehrungen nicht zu Kopf steigen lassen. Am Ende sei es wichtig, »dass man sich von so was nicht blenden lässt. Dass man sich nicht auf dem Erfolg ausruht, weil man einmal etwas gewonnen hat, und glaubt: Trainieren muss ich nicht mehr«, sagte der Zehnkampf-Weltmeister. Der 21-jährige Mainzer hatte bei der Journalistenwahl am Sonntagabend triumphiert, nachdem er zuvor bereits den Bambi erhalten hatte.

Dennoch genossen es Kaul und Weitsprungweltmeisterin Malaika Mihambo in vollen Zügen, dass sie bei der Gala in Baden-Baden im Mittelpunkt standen. »Es ist wichtig, das die sportliche Vielfalt gezeigt wird. Von daher finde ich es schön und wichtig, dass wir hier stehen« sagte die »Sportlerin des Jahres«, die mit ihrem souveränen Auftritt alle Blicke auf sich zog.

Über mangelnde Aufmerksamkeit übers ganze Jahr hinweg gesehen beklagte sich das Duo im Gegensa...