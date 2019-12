Kann man auch hören: Tischvorlage für russisch-deutschen Kulturaustausch mit Feuervogel Foto: Russian Seasons

Am Tag zuvor war der Starpianist Denis Matsujew noch in Norilsk aufgetreten, 300 Kilometer nördlich vom Polarkreis. Draußen 41 Grad minus, aber im Konzertsaal sei es warm gewesen, sagte er, und dass er auch dort begabte junge Musiker getroffen habe. »Talente gibt es auch am Nordpol.« 1975 in Irkutsk geboren, war er einst selbst auf solche Weise gefunden worden. Die Kulturenthusiastin Ivetta Woronowa (1932-2013) war für die 1992 gegründete Stiftung »Neue Namen« kreuz und quer durch Russland gereist. Rund 17 000 Kinder, zum Teil aus kleinen Städten und Dörfern, hätten seitdem, mit Unterstützung des Russischen Kulturfonds, eine besondere Förderung erhalten, so Matsujew auf einer Pressekonferenz im Russischen Haus in Berlin. Dort wollte man sich offenbar nicht damit abfinden, dass das Kulturfestival »Russian Seasons« vorige Woche in der Hamburger Elbphilharmonie seinen krönenden Abschluss gefunden hat. Mit zwei Konzerten am Sonntagabend ga...