Beim utopischen Überschuss haben viele Angst, mit der überschüssigen Geschwindigkeit direkt gegen die Mauer gesellschaftlicher Erwartungen zu rauschen. Anders ist das Verzagte, das Auf-die-Bremsen-Treten nicht zu erklären. Bahncard 50 für alle Bürger deutet schon einmal eine Richtung an, aber wenn man eh in der Opposition ist, kann man doch in sehr wahrscheinlicher Ermangelung zeitnaher Umsetzung der eigenen Vorschläge auch gleich richtig in die Vollen gehen: Fahrpreise bei der Bahn halbieren! Das klingt wagemutiger und radikaler und spart auch noch ne Menge Plastik. Bahncard 150 für alle - für jede Fahrt gibt es die Hälfte des Fahrpreises als Honorar für den Reisenden! Damit ist dann auch das Problem der Altersarmut gelöst, man weiß als Bahnfahrer gar nicht mehr, wohin mit dem ganzen Geld. Bahncard 1000: Jedem seine eigene Lok! Ob man nun auf Gleisen oder Straßen im Stau steht, ist letztendlich auch egal. Und so eine Lok lockt doch viel mehr.