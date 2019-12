Das Register zum Ende des 4. Quartals 2019 erscheint aufgrund der umfangreichen Informationen über »Neues im Jahr 2020« erst am 8. Januar 2020.

Doch diese letzte Ausgabe ist eine besondere. Denn wie jedes Jahr treten mit Beginn eines neuen Kalenderjahres zahlreiche gesetzliche Änderungen und Neuregelungen in Kraft. Mit maßgeblicher Unterstützung der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen haben wir auf acht Seiten dieser Ausgabe das Wichtigste für 2020 zusammengefasst.

Diese Ausgabe vom nd-ratgeber ist die letzte in diesem Jahr 2019. Aufgrund der Feiertage zu Weihnachten und zur Jahreswende erscheint der nächste nd-ratgeber erst am 8. Januar 2020.

