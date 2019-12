ARCHIV - Radfahrer überqueren während des Sonnenunterganges die Carolabrücke. Links der Hausmannsturm des Schlosses, rechts der Turm der Katholischen Hofkirche. Im Stadtrat setzen Grüne, Linke und SPD ihr Kooperation fort. Foto: dpa/Matthias Hiekel

Als kürzlich der Koalitionsvertrag des Regierungsbündnisses aus CDU, Grünen und SPD in Sachsen vorgestellt wurde, atmeten viele der Beteiligten auf: Endlich! Immerhin 91 Tage waren zwischen der Landtagswahl im Freistaat und dem Ende der Verhandlungen vergangen - Rekord.

In Dresden wurde jetzt ein Papier vorgelegt, in dem sich Grüne, LINKE und SPD auf eine weitere Kooperation im Stadtrat verständigen. Über eine Verhandlungsdauer von 91 Tagen kann man dort nur lächeln. Stolze 201 Tage sind seit der Kommunalwahl im Mai vergangen. Jetzt allerdings steht fest: Es gibt eine Neuauflage des seit 2014 bestehenden Bündnisses auch in der aktuellen Wahlperiode. Sie hat nur einen Schönheitsfehler: Die drei Parteien verfügen nicht mehr über eine Mehrheit im 70-köpfigen Rat.

Verloren gegangen war diese schon Monate vor der Ratswahl. Nach der Wahl 2014 hatten es die LINKE, die da mit 15 Sitzen noch stärkste der drei Fraktionen war, sowie Grüne und SPD g...