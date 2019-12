Foto: AFP/Jack Guez

Seit April wird in Israel um die Regierungsbildung gerungen, nun will ein Mann das Land aus der Krise führen: Gideon Sa’ar, 53, hofft, am 26. Dezember in einer Urwahl dem amtierenden Regierungschef Benjamin Netanjahu den Vorsitz der konservativen Likud-Partei abzunehmen. Damit will er zum Spitzenkandidaten bei der Neuwahl am 2. März kommenden Jahres aufsteigen. Zweimal wurde in Israel schon gewählt, zweimal schaffte es keiner der Parteivorsitzenden, eine Regierung zu bilden. Schuld daran ist die stark zersplitterte politische Landschaft, aber auch Netanjahu, der im Zentrum einer Reihe von Korruptionsaffären s...