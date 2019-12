Am 22. Juni 1941 saß ich in der Bibliothek der Moskauer Universität. Durchs Fenster sah ich, wie sich eine Menschentraube um den großen Lautsprecher vor unserem Institut bildete: »Hier spricht Radio Moskau ...!« Wir stürmten alle hinaus und erfuhren, dass deutsche Truppen in die Sowjetunion eingefallen sind. Wir waren schockiert - und doch optimistisch: Der Krieg wird nur ein paar Wochen dauern. Ein Irrtum. Im Oktober standen die Aggressoren vor Moskau. Ich trat in ein Arbeiterbataillon ein, dem auch Ingenieure und Studenten angehörten. Über die Wolokolamsker Chaussee marschierten wir stracks dem Feind entgegen.

