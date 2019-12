»Nicht deine Ehre«, ist auf dem Tuch zu lesen, mit dem diese Libanesin während einer Protestaktion gegen Gewalt an Frauen am 7. Dezember in Beirut ihr Gesicht verhüllt. Foto: AFP/Patrick Baz

Der Text ist im Wortsinne radikal. Die in der Frauenrechtskonvention der Vereinten Nationen festgelegten Ziele werden schon in ihrem Namen auf den Punkt gebracht: »Übereinkommen zur Beseitigung jeder Form von Diskriminierung gegen Frauen« (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women, kurz CEDAW). Damit ist klar, dass es um weit mehr geht als um formale Gleichberechtigung im Sinne von »Ihr dürft doch wählen und Hosen tragen«. Vielmehr wird echte Gleichstellung gefordert: im Beruf, im Gesundheitssystem, in der Familie bis hin zum Sport. Vor genau 40 Jahren, am 18. Dezember 1979, wurde die CEDAW verabschiedet. Am 3. September 1981 trat sie Kraft.

Allerdings: Kein Menschenrechtsvertrag der UNO wurde mit so vielen Vorbehalten verabschiedet wie CEDAW, etwa u...