Überall auf der Welt gehen Frauen am 8. März für mehr Rechte auf die Straße. Foto: dpa/Sebastian Willnow

Seit 2006 untersucht das Weltwirtschaftsforum (WEF) die globale Entwicklung in Sachen Geschlechtergerechtigkeit. Am Dienstag veröffentlichte die Stiftung mit Sitz in Cologny in der Schweiz ihren »Global Gender Gap Report 2020«. Danach haben sich die Bedingungen für Frauen hierzulande im Vergleich zum Vorjahr verbessert: Die Bundesrepublik rückte im Ranking der 153 untersuchten Staaten um vier Plätze nach vorn und steht nun auf Platz zehn. Allerdings lag sie im ersten WEF-Genderreport 2006 noch auf Rang 5.

Die positive Einschätzung des Schweizer Clubs der globalen Wirtschaftselite zu Deutschland resultiert vor allem aus der vergleichsweise guten politischen Repräsentanz von Frauen. Auch dass an der Spitze der Regierung mit Angela Merkel (CDU) weiter eine Frau steht, spielte für die Wertung eine Rolle. Mittlerweile seien 40 Prozent der Ministerposten in Bund und Ländern mit Frauen besetzt, wird positiv vermerkt. Zugleich seien aber ...