Foto: dpa/Jose Luis Magana

Washington. Das US-Repräsentantenhaus soll am Mittwoch über die offizielle Einleitung eines Amtsenthebungsverfahrens gegen Präsident Donald Trump abstimmen. Die Vorsitzende der Kammer, die Demokratin Nancy Pelosi, schrieb am Dienstag in einer Rundmail an ihre Parteikollegen, das Repräsentantenhaus werde am Mittwochmorgen (Ortszeit) zusammenkommen, um am Ende über die zwei gegen Trump erhobenen Anklagepunkte abzustimmen. Sie rief alle demokratischen Abgeordneten auf, bei diesem ernsten Moment im Plenum der Kammer dabei zu sein.

Lesen Sie Hier: Trump will einen Prozess. Der US-Präsident hat keine Angst vor Amtsenthebung.

Die Demokraten bezichtigen den Präsidenten zum ersten des Amtsmissbrauchs, weil er die Ukraine zu Korruptionsermittlungen gegen den früheren US-Vizepräsidenten Joe Biden gedrängt hatte. Zum zweiten beschuldigt die Opposition den Präsidenten, später die Untersuchung des Repräsentantenhauses zur Ukraine-Affäre unrechtmäßig behindert haben. Agenturen/nd