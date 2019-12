Der Mord an Burak Bektas ist nach wie vor unaufgeklärt. Foto: dpa/Soeren Stache

Bei den meisten Verbrechen wie Diebstählen, Einbrüche oder Fälle von Drogenhandel bleiben viele Täter längere Zeit unentdeckt. Bei Gewalttaten sieht es aus Sicht der Polizei viel besser aus. Gerade bei schweren Verbrechen wie Totschlag und Mord werden fast alle Täter gefasst. Aber selbst hier scheitern etliche Ermittlungen.

Unter den offenen Fällen, die die Berliner Mordkommissionen noch im nächsten Jahr beschäftigen werden, sind auch spektakuläre Taten der letzten Zeit: das Verschwinden der 15-jährigen Rebecca im Frühjahr 2019, bei dem die Polizei von einem Verbrechen ausgeht, oder der Mord an dem 36-jährigen Nidal R. im Herbst 2018. Aber auch der tödliche Bombenanschlag auf das Auto eines Drogenhändlers im Frühjahr 2016.

Am 18. Februar 2020 jährt sich der Tag des Verschwindens von Rebecca aus Berlin-Neukölln. Eine Lösung des Falls ist auch nach zehn Monaten Ermittlungen nicht in Sicht. Die Schülerin wurde am 18. Februar zuletzt im Hau...