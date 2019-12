Am Dienstag demonstrierten Parchimer und Crivitzer gemeinsam für den Erhalt der bestehenden Gesundheitsversorgung für Kinder, Jugendliche und Mütter. Foto: Anja Märtin

Parchim, der Moltkeplatz ist nicht mehr fern. Trillerpfeifen sind zu hören, ein Bus fährt vorbei. Die Leuchtschrift weist als Ziel die Stadt Crivitz aus. Dass die beiden Städte im Landkreis Ludwigslust-Parchim derzeit mehr verbindet als eine Buslinie, wird deutlich, ist man an diesem Dienstagabend am Ursprungsort des Getrillers angekommen: Auf besagtem Moltkeplatz haben sich gut 250 Menschen versammelt. Eltern mit ihren Kindern, Omas und Opas, Leute, die es alle nicht hinnehmen wollen, dass zum Jahresende die Kinderklinik in Parchim (endgültig) und die Geburtenstation in Crivitz geschlossen werden sollen. Die Menschen in den beiden Orten stehen zusammen, wehren sich gemeinsam gegen die Pläne der Klinikbetreiber Asklepios (Parchim) und Mediclin (Crivitz), der mehrheitlich im Besitz von Asklepios ist.

Nur so könne man überhaupt etwas ausrichten, ist sich Nastja Maria Lange sicher, die die Bürgerproteste in Parchim initiiert hat, dort sei...