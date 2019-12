Argentiniens Präsident Alberto Fernandez (R) schüttelt die Hand von Kubas Präsident Miguel Diaz-Canel. Foto: AFP/Argentinian Presidency

Der Name ist Programm: Argentiniens neue progressive Regierung hat das »Gesetz der sozialen Solidarität und produktiven Reaktivierung« auf den Weg gebracht. Damit will der Mitte-links-Peronist Alberto Fernández des Erbes seines neoliberalen Vorgängers Mauricio Macri Herr werden. Der hat nach vier Jahren eine desaströse Bilanz hinterlassen: Der Wert des Dollars stieg in dieser Zeit um 500 Prozent im Verg...