Union mit Anthony Ujah (o.l.) war trotz Niederlage auch gegen Hoffenheim auf Augenhöhe. Foto: imago images/Nordphoto

Florian Hübner wollte keine Diskussion aufkommen lassen. »Auf gar keinen Fall«, antwortete der Innenverteidiger auf die Frage, ob die Mannschaft des 1. FC Union Berlin vielleicht mit einem unguten Gefühl in die Winterpause gehen werde. Selbst im Falle einer weiteren Niederlage im letzten Spiel des Jahres am Sonntag bei Fortuna Düsseldorf werde das nicht eintreten. »Wir haben jetzt schon eine super Hinrunde gespielt.«

Diese Einschätzung traf der 28-Jährige am späten Dienstagabend nach dem 0:2 gegen 1899 Hoffenheim. Das Spiel und sein Kapitän gaben ihm recht. »Wichtig ist die Art und Weise, wie wir verlieren«, meinte Christopher Trimmel. Bei der achten Saisonniederlage im 16. Spiel waren die Berliner, wie fast immer in ihrer ersten Bundesligasaison, auf Augenhöhe. Die Statistik wies für sie am Ende 16 Torschüsse und 16 Flanken aus, der Gegner hatte sieben beziehungsweise sechs. In Halbzeit eins bekam Unions Torwart Rafal Gikiewicz gar nur...